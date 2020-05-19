بخاخات وكمامات ومسافة 2 متر.. جامعة الإسكندرية تعلن إجراءاتها لامتحانات المرحلة النهائية

أعلنت جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، الإجراءات الاحترازية التي سيجري إتباعها أثناء عقد امتحانات طلاب المرحلة النهائية بكافة الكليات للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، والتي تبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل.









وأوضح الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة ، أنه سيجري الإعلان عن جداول الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن الإجراءات تهدف لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.









وتشمل الإجراءات التي وضعها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية خلال فترة الامتحانات ما يلي:





- تشكيل فرق عمل للمتابعة الدورية لسير إجراءات الأمن والسلامة أثناء فترة تأدية الامتحانات.





- تشكيل فريق عمل طبي من أطباء وزارة الصحة والطب الوقائي لاتخاذ الإجراءات الطبية.





- التنبيه على الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان.





- تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات تراعي ترك مسافة متر بين كل طالب والأخر.





- قياس درجات الحرارة للطلاب عند بوابات الدخول.





- تعقيم الطلاب اليدين باستخدام بخاخات كحولية 70 %.





- عدم السماح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة.





- إظهار البطاقة الجامعية على البوابات.





- رش وتعقيم قاعات الامتحانات قبل موعد لجنة الامتحان بنصف ساعة، وبين كل لجنة امتحان وآخر أثناء اليوم، تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة المهنية بالكلية المعنية.





- وضع علامات على أماكن جلوس الطلاب وتشمل ترك مسافة 2 متر بين كل طالب والأخر.





- ترك مدة ساعة ونصف حتى ساعتين بين كل لجنة امتحان وأخرى تيسرًا لإجراء مغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ اجرءات التعقيم للمكان والطلاب قبل اللجنة الأخرى.





- تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة.





- غلق جميع الكافيتريات وأماكن التجمعات الخاصة بالطلاب.





- وفى حالة ظهور أعراض على أحد من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملـيـن، يجرى عزله في غرفة مجهزة لحين اتخاذ التدابير اللازمة لمغادرة الطالب والمتابعة الدورية له.





- استدعاء الفريق الطبي للكشف على أي حالة مشتبه بها وكتابة التقرير الطبي اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات.