الأربعاء .. تجارة حلوان تعلن ايميلات استلام المشروعات البحثية للطلاب

أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان عن تطبيقها المشاريع البحثية بالنسبة لطلاب فرق النقل من المستجدين و الباقين للاعادة والمحملين بمواد تخلف
وأعلن مجلس كلية التجارة أنه بداية من 20 إلى 23 مايو سيتم إعلان الإيميلات الرسمية لكل مادة ليستطيع الطلاب إرسال الأبحاث عليها .
جدير بالذكر ان الموعد الرسمي لتسليم أبحاث طلاب الجامعات فى الفترة من ٣١ مايو الى ٢١ يونيو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى .
وأعلن مجلس كلية التجارة أنه بداية من 20 إلى 23 مايو سيتم إعلان الإيميلات الرسمية لكل مادة ليستطيع الطلاب إرسال الأبحاث عليها .
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جدير بالذكر ان الموعد الرسمي لتسليم أبحاث طلاب الجامعات فى الفترة من ٣١ مايو الى ٢١ يونيو وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى .