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تعليم

الأربعاء .. تجارة حلوان تعلن ايميلات استلام المشروعات البحثية للطلاب

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:05 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان عن تطبيقها المشاريع البحثية بالنسبة لطلاب فرق النقل  من المستجدين و الباقين للاعادة والمحملين بمواد تخلف 

وأعلن مجلس كلية التجارة أنه  بداية من 20 إلى 23 مايو سيتم إعلان الإيميلات الرسمية لكل مادة ليستطيع الطلاب إرسال الأبحاث عليها .

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، استبدال الامتحان التقليدي للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019-2020 لطلاب فرق النقل بالجامعات المصرية بمشاريع بحثية، وشمل القرار جميع الطلاب من الباقين للإعادة والمستجدين والمحملين بمواد تخلف بمافة المعاهد و الجامعات المصرية .

جدير بالذكر ان الموعد الرسمي لتسليم أبحاث طلاب الجامعات فى الفترة من ٣١ مايو الى ٢١ يونيو  وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى .
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