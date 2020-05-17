بنخفف عن مستشفيات العزل.. جامعة حلوان تكشف دور المدن الجامعية

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن جامعة حلوان تعمل على محورين رئيسين في مكافحة تداعيات فيروس كورونا، وأن هناك مدينتين جامعتين تابعتين للجامعة.
وتابع الدكتور ماجد نجم، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية لتكون على استعداد كامل لاستقبال المصابي بالكورونا والعائدين من الخارج، لافتُا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 1500 مصاب بكورونا، وسيتم استقبال 450 مصابا آخرين.
وأضاف ماجد نجم، أنه تم تجهيز المدينة الجامعية في المطرية بأكملها لاستقبال العائدين من الخارج، لافتًا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من قبل الأطقم الطبية لكلية طب حلوان والإدراة العامة للشئون الطبية في الجامعة.
وأشار إلى أنه تم توفير وسائل ترفيهية من ألعاب رياضية وشاشات تلفاز وغيرها، للحفاظ على سلامتهم النفسية في فترة الحجر الصحي مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية.