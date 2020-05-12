رئيس جامعة حلوان يكشف استعدادات استقبال العائدين من الخارج ..فيديو

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن مدن الجامعة حلوان من أوائل شهر أبريل كانت مستعدة لاستقبال العائدين لكي يتم وضعهم في الحجر الصحي.





وأضاف الدكتور ماجد نجم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم تجديد جميع الغرف بالمدينة الجامعية لجامعة حلوان لاستقبال العائدين من الخارج.





وتابع رئيس جامعة حلوان، أن الغرف في المدينة الجامعية بجامعة حلوان واسعة، مشيرا إلي أن وسع الغرف يعطي راحة نفسية كبيرة لمرضي كورونا.





وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن مرضى فيروس كورونا يحتاجون إلي الهدوء والأماكن المتسعة والخضراء لكي يتعافون في وقت أسرع وتكون هناك نتيجة عالية للعلاج.





وأشار إلي أن هناك تليفزيونات متوفرة داخل الغرف بالمدينة الجامعية لكي تكون هناك وسيلة من وسائل التسلية والترفيه لمصابي كورونا خلال تواجدهم 14 يوما داخل المدينة الجامعية.