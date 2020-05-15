رئيس جامعة حلوان : المدينة الجامعية بالمطرية مستعدة لاستقبال العائدين من الخارج

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن المدينة الجامعية التابعة لجامعة حلوان بالمطرية تم تخصيصها للمصرين العائدين من الخارج و فى انتظار وصولهم فى اقرب وقت بكل الاستعدادات .



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و صرح لصدى البلد بأن الغرف بالمدينة الجامعية واسعة، وان وزارة التضامن الاجتماعى تقدم الوجبات طازجة أولًا بأول للمواطنين وهناك تليفزيونات بالغرف لتوفير الترفيه على المواطنين اثناء فترة 14 يوما للحجر الصحى للتأكد من سلامتهم .

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وأوضح ان الجامعة انتهت من تجهيز وصيانة مبنى المدينة الجامعية بالمطرية الذي يتكون من ٧ أدوار، الدور الأول للفريق الطبي والإداريين بالإضافة إلى ٦ أدوار أخرى يضم كل منها ٢٥ حجرة زوجية، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم المبنى حفاظا على سلامة المقيمين.