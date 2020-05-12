رئيس جامعة حلوان يعتمد تكليف ٢٥ طبيبا للعمل بمستشفى بدر الجامعي

فى إطار حرص جامعة حلوان على دعم الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية ، قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بتكليف 25 طبيبا جديدا للعمل بمستشفى بدر الجامعي في مختلف التخصصات الإكلينيكية، كدفعة أولى من الأطباء المقيمين والبالغ عددهم الإجمالي 60 طبيبا مقيما، طبقا لخطة مجلس المستشفيات الجامعية،وذلك عقب خوض دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للتدريب والتأهيل. قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بتكليف 25 طبيبا جديدا للعمل بمستشفى بدر الجامعي في مختلف التخصصات الإكلينيكية، كدفعة أولى من الأطباء المقيمين والبالغ عددهم الإجمالي 60 طبيبا مقيما، طبقا لخطة مجلس المستشفيات الجامعية،وذلك عقب خوض دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للتدريب والتأهيل.





ويتم تدريب الفريق الطبي المكلف تحت إشراف الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية طب حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،الدكتور شريف رسلان مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر مساعد للمدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعي، والدكتور كريم منتصر نائب المدير الطبي ومدير وحدة مكافحة العدوى، ونخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء من أساتذة كلية الطب، و مسئولي المستشفى وذلك لتأهيلهم على التعامل مع المرضى فى كافة الأقسام الطبية المتخصصة.





وأوضح الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية طب حلوان ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الدورة التدريبية تضمنت الأساسيات الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة والمهارات الجراحية الأساسية وكذلك سياسات مكافحة العدوى والحماية الشخصية للفرق الطبية الأساسي، و كيفية التعامل مع المرضى والتخفيف عنهم من خلال التأهيل النفسى وتأهيله بشكل نفسى ويعتبر ذلك مرحلة هامة للعلاج.





وأشار الدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعي إلى أن الأهداف الأساسية للدورة التدريبية تمثلت في تعريف الأطباء المرشحين للعمل كأطباء مقيمين بنظام العمل في مستشفي بدر الجامعي، وتدريبهم على كيفية إنعاش المرضى و التعامل مع الحالات الحرجة، الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها سواء داخل المستشفى أو مع المرضى المترددين في ظل وجود وباء فيروس كورونا، وكيفية التعاون بين جميع التخصصات في حاله حدوث إصابات لعدد كبير من المرضى و توافدهم على الطواريء في نفس الوقت، سلامه وحقوق المرضى عند تلقي العلاج، التعامل مع ملف المريض فى الأمور الإدارية.



