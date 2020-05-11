وزير التعليم العالي يتابع جاهزية المدينة الجامعية بالمطرية لاستقبال العائدين من الخارج

ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية، والذي تم تخصيصه للحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الحرص على توفير سبل الراحة والأمان لجميع المصريين خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمطرية. تفقد اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ود.





وقد انتهت الجامعة من تجهيز وصيانة مبنى المدينة الجامعية بالمطرية الذي يتكون من ٧ أدوار، الدور الأول للفريق الطبي والإداريين بالإضافة إلى ٦ أدوار أخرى يضم كل منها ٢٥ حجرة زوجية، كما تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم حفاظا على سلامة المقيمين.





واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جاهزية المدينة الجامعية بالمطرية ووجه بتوفير سبل الراحة للمصريين العائدين من الخارج مع الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، استعداد المدينة الجامعية بالمطرية للحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير أماكن لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العائدين إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أهمية خضوعهم للحجر الصحى بناء على تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المصريين.





وقد تم التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى وجامعة حلوان لتجهيز المدينة الجامعية وتوفير أماكن إقامة مناسبة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم بكل الحجرات والمباني والعيادات.





هذا وتقوم المدينة الجامعية بتوفير الكمامات والقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، بالإضافة إلى وجود عيادة طبية متكاملة تعمل ٢٤ ساعة يوميا مع تزويد المدينة بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.



