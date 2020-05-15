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تعليم

جامعة حلوان.. الكينج أبرز خريجى كلية الفنون التطبيقية بالجامعة

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:26 ص
محمد منير
محمد منير
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كريم ناصر
تعد جامعة حلوان من أكبر و أبرز الجامعات المصرية فى عصرنا الحالى حيث تضم  ٢٣ كلية و معهدا تابعين لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الأعلى للجامعات ، ولكنها لم تكتف بهذا فقط أو تاريخ نشٱتها الذى يعود إلى سنة ١٩٧٥ .  


بل هى ايضا منبر العلم والتكنولوجيا و الفنون حيث بنيت في بادئ الأمر على كليات الفنون، وأخرجت الكثير من الفنانين والعظماء وحازت كليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة على الرصيد الأكبر لتعليم هؤلاء المشاهير . 


وقد ضمت جامعة حلوان أساتذة و طلاب  من عظماء  عالم السينما  و الفن ، من ابرزهم الكينج محمد منير  . 

 
حيث شهدت أركان كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان دراسة "الكينج" محمد منير، بقسم السينما و التليفزيون و تخرج منه . 


و مزج  منير موسيقى الجاز بالسلم الخماسي النوبي ، وأخذ مسار الغناء في حياته بعد ذلك، بعد أن اكتشفه الشاعر زكي مراد النوبي.

و ترجع  جذور نشٱن  كلية الفنون التطبيقية إلى مدرسة الفنون والصنايع السلطانية التي أنشأها "محمد علي باشا" عام 1839، ببولاق تحت اسم العمليات .
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