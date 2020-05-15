جامعة حلوان.. الكينج أبرز خريجى كلية الفنون التطبيقية بالجامعة

تعد جامعة حلوان من أكبر و أبرز الجامعات المصرية فى عصرنا الحالى حيث تضم ٢٣ كلية و معهدا تابعين لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الأعلى للجامعات ، ولكنها لم تكتف بهذا فقط أو تاريخ نشٱتها الذى يعود إلى سنة ١٩٧٥ .









بل هى ايضا منبر العلم والتكنولوجيا و الفنون حيث بنيت في بادئ الأمر على كليات الفنون، وأخرجت الكثير من الفنانين والعظماء وحازت كليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة على الرصيد الأكبر لتعليم هؤلاء المشاهير .









وقد ضمت جامعة حلوان أساتذة و طلاب من عظماء عالم السينما و الفن ، من ابرزهم الكينج محمد منير .





حيث شهدت أركان كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان دراسة "الكينج" محمد منير، بقسم السينما و التليفزيون و تخرج منه .









و مزج منير موسيقى الجاز بالسلم الخماسي النوبي ، وأخذ مسار الغناء في حياته بعد ذلك، بعد أن اكتشفه الشاعر زكي مراد النوبي.



