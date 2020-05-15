جامعة حلوان.. الكينج أبرز خريجى كلية الفنون التطبيقية بالجامعة

تعد جامعة حلوان من أكبر و أبرز الجامعات المصرية فى عصرنا الحالى حيث تضم ٢٣ كلية و معهدا تابعين لوزارة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الأعلى للجامعات ، ولكنها لم تكتف بهذا فقط أو تاريخ نشٱتها الذى يعود إلى سنة ١٩٧٥ .
بل هى ايضا منبر العلم والتكنولوجيا و الفنون حيث بنيت في بادئ الأمر على كليات الفنون، وأخرجت الكثير من الفنانين والعظماء وحازت كليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة على الرصيد الأكبر لتعليم هؤلاء المشاهير .
وقد ضمت جامعة حلوان أساتذة و طلاب من عظماء عالم السينما و الفن ، من ابرزهم الكينج محمد منير .
حيث شهدت أركان كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان دراسة "الكينج" محمد منير، بقسم السينما و التليفزيون و تخرج منه .
و مزج منير موسيقى الجاز بالسلم الخماسي النوبي ، وأخذ مسار الغناء في حياته بعد ذلك، بعد أن اكتشفه الشاعر زكي مراد النوبي.
و ترجع جذور نشٱن كلية الفنون التطبيقية إلى مدرسة الفنون والصنايع السلطانية التي أنشأها "محمد علي باشا" عام 1839، ببولاق تحت اسم العمليات .