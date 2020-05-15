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تعليم

طريقة رفع الأبحاث لطلاب نظام الساعات المعتمدة بكلية البنات عين شمس

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:47 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس عن طريقة رفع الأبحاث سيتم عن طريق الصفحة الخاصة بكل طالبة الموجودة على موقع الكلية 

ونوهت الصفحة الرسمية  على  كل الطلبة الدخول والتأكد من كلمة المرور وحفظها جيدا في ورقة خارجية في حالة فقدان كلمة المرور يمكنك الضغط علي نسيت كلمة المرور لاستعادتها و كتابتها في ورقة خارجية.  

حيث إنه سيتم إغلاق خاصية نسيت كلمة المرور نهائي يوم ١٨ مايو استعدادا لفتح النظام لاستقبال الأبحاث بداية من يوم ٢١ مايو. 

وقدمت الصفحة الرسمية فيديو لطريقة رفع الأبحاث لنظام الساعات المعتمدة من خلال هذا الرابط يمكنك مشاهدته أضغط هنا 
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