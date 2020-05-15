بعد تغيير المواعيد .. التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تكشف ملامح الجدول الجديد لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020.





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وقال وزير التربية والتعليم: "يبدأ الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم ١٣ يونيو 2020 وتنتهي ٤ يوليو، وتستغرق ١٦ يوما متقطعة في الأيام الفارغة من امتحانات الثانوية العامة 2020، ثم يعقبها التحريري بعد انتهاء الثانوية العامة"