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تعليم

بعد تغيير المواعيد .. التعليم تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في صورته النهائية اليوم ، بعد أن تم اجراء التعديلات النهائية عليه.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر تغيير موعد عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" لتبدأ من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.


وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "الجدول النهائي لـ امتحانات الدبلومات الفنية سوف يعلن يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله".

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تكشف ملامح الجدول الجديد لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020.

وقال وزير التربية والتعليم: "يبدأ الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم ١٣ يونيو 2020 وتنتهي ٤ يوليو، وتستغرق ١٦ يوما متقطعة في الأيام الفارغة من امتحانات الثانوية العامة 2020، ثم يعقبها التحريري بعد انتهاء الثانوية العامة"
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