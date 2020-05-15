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تعليم

حقوق حلوان: على طلاب النقل الالتزام بمواعيد تسليم الأبحاث المحددة لهم

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات، استبدال الامتحان التقليدي للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2019-2020 لطلاب فرق النقل بالجامعات المصرية بمشاريع بحثية، وشمل القرار جميع الطلاب من الباقين للإعادة والمستجدين والمحملين بمواد تخلف. 

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أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان، أنه بالنسبة للمشاريع البحثية فقد تم إعلان جداول لطلاب فرق النقل  الثلاث، اشتملت على توضيح المواضيع البحثية الخاصة بالمواد، وطريقة إرسال الأبحاث على البريد الإلكتروني الخاص بالكلية و المواعيد الخاصة بتسليم المشاريع . 

ونبهت إدارة الكلية أنه سيتم غلق البريد الإلكتروني الخاص باستلام المشاريع البحثية فور انتهاء موعد الاستلام الخاص بالمادة، لذا يجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة لهم بالجداول . 

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ طلاب الجامعات والمعاهد المصرية تسليم المشاريع البحثية الخاصة بهم ابتداء من يوم ٣١ مايو الى يوم ٢١ يونيو، وذلك وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات.
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