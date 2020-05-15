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رئيس جامعة حلوان: المدينة الجامعية مجهزة بأحدث الوسائل لاستقبال مصابي كورونا..فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:58 م
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بحلوان
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نورهان رأفت
قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، علي خلفية جهود المدن الجامعية لاستقبال حالات كورونا، إن الجامعة تعمل في مسار تجهيز المدينة الجامعة لاستقبال الحالات المستقرة، والتي لا تحتاج إلي مستشفيات عزل صحي.

وأضاف الدكتور ماجد نجم عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن وجود الحالات المستقرة في المدن الجامعية، يكون بمعزل عن الأخرين وتحت إشراف طبي من وزارة الصحة، ودعم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلي أن مدينة الطالبة في مدينة المطرية جاهزة بأحدث الوسائل، مع مساحات تسمح بالتباعد الاجتماعي، وتنفيذ التعليمات الاحترازية.

وأوضح نجم أن هناك طاقما طبيا من جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الصحة، يشرف علي المدن الجامعية التابعة لجامعة حلوان.

وتابع: أن هناك مجهودات موسعة من قبل وزارة التضامن، لتوفير خدمة فندقية جيدة بالمدينة الجامعية، ومناخ يسمح باتباع الإجراءات الاحترازية.

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