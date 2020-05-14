الأعلى للجامعات: تقسيم المدن الجامعية لاستقبال مصابي كورونا وعزل العائدين من الخارج ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، إن المدن الجامعية تم تقسيمها إلى قسمين الأول يخص المصابين بفيروس كورونا، ومنها مستشفيات العزل المتواجدة في المدن الجامعية في المنصورة وطنطا وأسيوط وحلوان وغيرها.





وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، أن القسم الثاني من المدن الجامعية يتم استخدامه للعائدين من الخارج وليس لديهم إصابات مؤكدة، ولكن نقوم بحجزهم من باب الاحتراز والوقاية.





وأوضح حسام عبدالغفار ، أن العائدين من الخارج وصل عددهم إلي أكثر من 6000 عائد وأمورهم مستقرة جدا، وهناك في كل مدينة جامعية فريق طبي مسئول عن متابعة الحالة الصحية للجميع.





وتابع عبد الغفار، أننا لدينا الكثير من أماكن العزل ولكننا لا نتمنى أن نحتاج إليها، وهناك جودة من مصر في استقبال مواطنيها العائدين من الخارج.





وأكد أن الأوضاع الاستثنائية يكون بها نوع من عدم الكمال الخدمي ولكننا نتعامل مع القصور بشكل فوري.





وأشار إلى أن الأطقم الطبية هي جيش مصر الحالي ويجب أن نحافظ عليهم ونجاحهم هو نجاح للدولة.