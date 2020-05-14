AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأعلى للجامعات: تقسيم المدن الجامعية لاستقبال مصابي كورونا وعزل العائدين من الخارج ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:30 ص
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، إن المدن الجامعية تم تقسيمها إلى قسمين الأول يخص المصابين بفيروس كورونا، ومنها مستشفيات العزل المتواجدة في المدن الجامعية في المنصورة وطنطا وأسيوط وحلوان وغيرها.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، أن القسم الثاني من المدن الجامعية يتم استخدامه للعائدين من الخارج وليس لديهم إصابات مؤكدة، ولكن نقوم بحجزهم من باب الاحتراز والوقاية.

وأوضح حسام عبدالغفار ، أن العائدين من الخارج وصل عددهم إلي أكثر من 6000 عائد وأمورهم مستقرة جدا، وهناك في كل مدينة جامعية فريق طبي مسئول عن متابعة الحالة الصحية للجميع.

وتابع عبد الغفار، أننا لدينا الكثير من أماكن العزل ولكننا لا نتمنى أن نحتاج إليها، وهناك جودة من مصر في استقبال مواطنيها العائدين من الخارج.

وأكد أن الأوضاع الاستثنائية يكون بها نوع من عدم الكمال الخدمي ولكننا نتعامل مع القصور بشكل فوري.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية هي جيش مصر الحالي ويجب أن نحافظ عليهم ونجاحهم هو نجاح للدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

346 جهاز تنفس صناعي..هالة زايد تكشف إمكانيات مستشفيات العزل فى مصر

تضم 2056 سريرا...الحكومة تختار 7 مدن جامعية كمستشفيات عزل ضد كورونا.. تفاصيل

رئيس الوزراء يستعرض إمكانيات الصحة والمستشفيات الجامعة لمواجهة كورونا.. تخصيص 7 مدن جامعية بالمحافظات للعزل.. و12 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.. و تجهيز 407 أسرة عناية مركزة و346 جهاز تنفس صناعي

الموافقة على التجارب السريرية لأبحاث كورونا.. أبرز ما أعلنه وزير التعليم العالي باجتماع مجلس الوزراء

التعليم العالي: 33 مبنى في 7 مدن جامعية جاهزة لاستقبال المرضى في مستشفيات للعزل

بعد استضافة عائدين بالغردقة.. 7 مدن جامعية مخصصة للعزل.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

خريطة توزيع 217 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة.. اعرف المساحات

لكل جواد كبوة.. أول تعليق من شقيق أحمد فهمي على مسلسل رجالة البيت

الغندور لـ ثنائي الأهلي: اللي بيجي على الزمالك مبيكسبش ..فيديو

مالوش لازمة.. عضو لجنة الفيروسات: ماسك القماش الأسود لا يمنع انتقال العدوى

أدعية ليلة القدر تجعلك أكثر صلة بالله

كارتيرون والأهلى وأزمة نادى القرن.. 3 قرارات هامة لمجلس إدارة الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية