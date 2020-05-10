حسام عبد الغفار: يوجد أكثر من 35 ألف سرير بالمستشفيات الجامعية .. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إنه يوجد أكثر من 35 الف سرير بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تقديم خدمة المستوى الثالث تزيد بنسبة 96% .









الدكتور حسام عبد الغفار خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الأولى المصرية "، أ ن هناك 20% من حجم التردد الثانوى للعيادات الخارجية ، إلى جانب مليون ونص عملية سنويًا وأكثر من 30 مليون معمل. وأضاف









وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى إ لى أنها أرقام يتم التعامل معها من خلال 5 آلاف باحث يدرسون الماجستير والدكتوراه بكليات الطب وتقديم الرسائل العلمية والأبحاث.









وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، أنها منظمة طبية ضخمة جدا تضمن ما يقرب من 9 آلاف خريج تزيد سنويًا، إلى جانب كلية الصيدلة وكلية الأسنان والتمريض.







