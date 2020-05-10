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حسام عبد الغفار: يوجد أكثر من 35 ألف سرير بالمستشفيات الجامعية .. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 11:05 ص
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
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ريهام فيكتور
قال الدكتور حسام عبد الغفار ، الأمين العام  للمجلس  الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إنه يوجد أكثر من 35 الف سرير بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تقديم خدمة المستوى الثالث تزيد بنسبة 96% .


وأضاف  الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الأولى المصرية "، أن هناك 20% من حجم التردد الثانوى للعيادات الخارجية ، إلى جانب مليون ونص عملية سنويًا وأكثر من 30 مليون معمل.


وأشار الأمين العام  للمجلس  الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى إلى أنها أرقام يتم التعامل معها من خلال 5 آلاف باحث يدرسون الماجستير والدكتوراه  بكليات الطب وتقديم الرسائل العلمية والأبحاث.


وتابع  الأمين العام  للمجلس  الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، أنها منظمة طبية ضخمة جدا تضمن ما يقرب من 9 آلاف خريج  تزيد سنويًا، إلى جانب كلية الصيدلة وكلية الأسنان  والتمريض.


وأكد أن هناك منظومة صحية بشرية كبيرة جدًا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووجه الشكر للدكتور " خالد عبد الغفار " وزير التعليم العالى قائلًا:" هو صاحب بصمة قوية في إظهار دور المستشفيات الجامعية".
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