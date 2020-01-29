حسام عبد الغفار: إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي قريبا.. فيديو

أكد دكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن هناك فارقا كبيرا بين ما كان يتم خلال فترات سابقة وبين ما تم خلال هذه الفترة الفترة مؤكدا أنه تم تقديم الكثير لتطوير المنظومة الطبية.





وأضاف حسام عبد الغفار خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياه أن الدولة المصرية قامت بأداء عدد من المبادرات الهامة على رأسها مبادرة 100 مليون صحة مبادرة صحة المرأة والتأمين الصحي.





وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه أيضا تم عمل أكبر مسح على مستوى العالم وتستعد مصر لأن تعلن أنها خالية من فيروس سي مؤكدا أنه كان في السابق مصر تعاني من وجود مرض فيروس سي بشكل كبير.





وأشار إلى أنه تم تغيير مستوى الدراسة فى كليات الطب إلى الساعات المعتمدة وتم في شهر سبتمبر 2018 قامت هيئة ضمان جودة التعليم بأنها حصلت على اعتماد التعليم العالمي لمدة 10 سنوات وهى معترف بها على مستوى العالم.



