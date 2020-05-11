قرار بتحويل مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية كمستشفى عزل لأعضاء التدريس والعاملين..مستند

أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية ، اليوم الإثنين، قرارا بتحويل مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية كمستشفى عزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها الذين تثبت أصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وأأشار رئيس الجامعة في تصريح له اليوم، أنه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.



كانت جامعة الإسكندرية قد قامت في وقت سابق بتسليم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة لتكون مستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.



وقدم الكردي الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض المرابطين في مستشفيات العزل بأبي قير والعجمي والنجيلة ونزل الشباب بأبي قير.



وثمن رئيس جامعة الإسكندرية جهود الطاقم الطبي التي بذلوها ويبذلونها للقضاء على الفيروس لافتا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة.