قرار بارتداء الكمامات في جامعة الاسكندرية اعتبارا من الغد

أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بالتنبيه على جميع منتسبي المجتمع الجامعى بارتداء الكمامات اعتبارًا من غدا الإثنين الموافق ١١ مايو ٢٠٢٠، وذلك بجميع مواقع العمل المختلفة بكليات ومعاهد الجامعة والإدارات التابعة.
ولفت الكردي إلى انه سيتم منع دخول أى فرد من البوابات الجامعية ولن يتم تقديم أى خدمات لمن لا يرتدى الكمامة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
يذكر أن الدراسة معلقة بالجامعات منذ 15 مارس الماضي، وتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبداله برسائل بحثية.
ولفت الكردي إلى انه سيتم منع دخول أى فرد من البوابات الجامعية ولن يتم تقديم أى خدمات لمن لا يرتدى الكمامة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
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يأتي ذلك نظرًا لما تمر به البلاد من أحداث بسبب فيروس كورونا ونظرًا لتزايد أعداد الإصابات يوميا.
يذكر أن الدراسة معلقة بالجامعات منذ 15 مارس الماضي، وتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبداله برسائل بحثية.