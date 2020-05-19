ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل محل شرق الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في ضبط 6 آلاف و855 مستلزمات طبية عبارة عن (جوانتى – كمامة – مطهرات)، داخل محل بمنطقة المنتزة قبل بيعها للمواطنين.
وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بالاتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وبحوزته: 6 آلاف و855 عبوة وقطعة ومستلزمات طبية عبارة عن (جوانتى – كمامة – مطهرات)، تبين أنها مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.
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وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.