ضبط 6 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل محل شرق الإسكندرية





وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بالاتجار بالمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.





عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وبحوزته: 6 آلاف و855 عبوة وقطعة ومستلزمات طبية عبارة عن (جوانتى – كمامة – مطهرات)، تبين أنها مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.