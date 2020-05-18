ضبط 27 ألفا و 798 عبوة أدوية مهربة داخل مخزن بالإسكندرية

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، مخزنا غير مرخص بمنطقة قسم شرطة سيدي جابر، وضبطوا داخله 27 ألفا و798 قرصا وعبوة وأمبولا من أدوية مُهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.





وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بحيازة كميات من الأقراص وعبوات الأدوية المهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة.





عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن وضبط داخله 27 ألفا و798 قرصا وعبوة وأمبولا من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض، مُهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .





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تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.



