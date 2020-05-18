AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 27 ألفا و 798 عبوة أدوية مهربة داخل مخزن بالإسكندرية

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مخزنا غير مرخص بمنطقة قسم شرطة سيدي جابر، وضبطوا داخله 27 ألفا و798 قرصا وعبوة وأمبولا من أدوية مُهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بحيازة كميات من الأقراص وعبوات الأدوية المهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة.

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن وضبط داخله 27 ألفا و798 قرصا وعبوة وأمبولا من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض، مُهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .

أقرأ المزيد:

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب في الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعامل بحسم .. الداخلية تضبط أطنانا من السلع الغذائية قبل حجبها عن الأسواق

الداخلية تضرب بيد من حديد .. حملات على محتكرى السلع الغذائية .. ضبط آلاف عبوات التعقيم والمستلزمات الطبية

شاهد.. حملات الداخلية على المراكز التعليمية ومحتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية

أمن القاهرة يضبط مخزن أدوية مهربة جمركيا بالمرج

١٣٠ ألف قرص أدوية ومخدرات .. شرطة التموين تضبط مخزنا غير مرخص فى الجيزة

ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية بالجيزة والدقهلية.. فيديو

ترشيحاتنا

أخطر من المخدرات .. المعهد القومي يكشف عن كارثة إدمان السكر

شاهد .. مجدي كامل برفقة ابنه بعد خروجه من المستشفى على كرسي متحرك

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

هل تجزئ تسبيحة واحدة في السجود أو الركوع .. عالم أزهري يجيب

سقوط أباطرة الكيف.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 32 مليون جنيه قبل العيد

أنا الكابتن 15.. أسامة خليل: شعبية الخطيب هي من جعلته أسطورة.. وبيليه لم يعجبه لاعب في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطباء يحذرون من "تسونامي أمراض نفسية" بسبب كورونا| تفاصيل

بالكمامة وفستان كاروهات.. شاهد أحدث ظهور لـ شيماء سيف

مقويات للمناعة.. أطعمة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا