نقل 23 مصابا بـ كورونا من العجمي إلى حجر أبو قير

أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية ، اليوم، نقل 23 من نزلاء المستشفى، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي كورونا، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبو قير، بعد اقتراب تعافيهم من الفيروس.





وبنقل المصابين الـ23 ارتفع إجمالي عدد المنقولين من مستشفى عزل العجمي إلى عزل المدينة الشبابية بأبو قير إلى 390 حالة.









كان مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، أعلن حتى الآن تعافي وخروج 265حالة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.





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