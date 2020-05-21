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تعليم

بدء الحجز الالكتروني لتدريبات ترقي المعلمين .. اليوم

الخميس 21/مايو/2020 - 12:01 ص
وزارة التربية التعليم
وزارة التربية التعليم
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ياســــمين بدوي
أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين عن بدء مرحلة الحجز الالكتروني لتدريبات ترقي المعلمين بدءًا من اليوم الخميس الموافق21 مايو 2020  .

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الحجز الالكتروني لـ تدريبات الترقي ، وذلك من خلال الموقع الرسمى للاكاديمية وعنوانه pat.edu.eg/platform 

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وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أن الحجز سيفتح اليوم لمعلمي محافظات السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء – مطروح
– بور سعيد – الاقصر – الوادى الجديد – المنيا .

وكان قد وافق معالى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للسادة المعلمين المرشحين للترقية للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ والذى ينقسم الى فئتان (معلم – معلم اول) (معلم اول ا – معلم خبير ).

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ووجه الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ، إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير التي تدعم ضمان التمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي على هذا البرنامج بفئتيه تماشيا مع التطور فى نظم التدريب عن بعد .

واوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن كل برنامج ينقسم الى عشرة انشطة لكل نشاط ثلاث محاولات للانتقال الى النشاط الذى يليه ولكل محاولة مصدر معرفى مختلف عن المحاولة السابقة

من جانبه أكد الدكتور مجدى امين مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على  اهمية قراءة الارشادات عند بدء الدخول على المنصة الرقمية للتدريب عن بعد للاكاديمية ، حيث ان تلك الارشادات توجه المعلم الى الاستخدام الامثل للمنصة .

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