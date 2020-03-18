الأكاديمية المهنية للمُعلمين تنشر طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عبر موقعها الرسمي وقناتها على اليوتيوب ، الإجراءات الاحترازية الوقائية المعلنة رسميًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مجلس الوزراء .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19 والحد من المخاطر المحتملة ، ومن منطلق المشاركة والمسئولية المجتمعية للأكاديمية المهنية للمعلمين ، في توعية المجتمع المصري والسادة أعضاء هيئة التعليم والعاملين بالأكاديمية حفاظًا على صحتهم.