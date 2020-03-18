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تعليم

الأكاديمية المهنية للمُعلمين تنشر طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:01 م
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياســـمين بدوي
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، عبر موقعها الرسمي وقناتها على اليوتيوب ، الإجراءات الاحترازية الوقائية المعلنة رسميًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مجلس الوزراء .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19 والحد من المخاطر المحتملة ، ومن منطلق المشاركة والمسئولية المجتمعية للأكاديمية المهنية للمعلمين ، في توعية المجتمع المصري والسادة أعضاء هيئة التعليم والعاملين بالأكاديمية حفاظًا على صحتهم.

وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين : أنه لمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا وطرق الوقاية يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني الرسمي التابع لمجلس الوزراء : www.care.gov.eg
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