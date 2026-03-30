انفجار غامض في جنوب لبنان يوقع قتيلا وجريحا من قوات حفظ السلام

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، الاثنين، مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار مقذوف داخل أحد مواقعها قرب بلدة عدشيت القصير جنوب البلاد.

وذكرت القوة الدولية، في بيان، أن الحادث وقع مساء الأحد، مؤكدة أن مصدر المقذوف لا يزال مجهولاً حتى الآن، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً لكشف ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولين عنه.

وشددت "اليونيفيل" على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وضمان حماية أفرادها ومقارها دون استثناء، معتبرة أن استهداف قوات حفظ السلام يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن 1701، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.