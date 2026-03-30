طارق الدسوقي يكشف لصدى البلد كواليس عودته للدراما.. فيديو

خلال ندوة خاصة أقيمت داخل موقع صدى البلد الإخباري، تحدث الفنان طارق الدسوقي عن تفاصيل عودته إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة 14 سنة ، مؤكدًا أن هذه الفترة منحته فرصة لإعادة ترتيب أولوياته الفنية واختيار أدواره بعناية ودقة أكبر.

وأشار الدسوقي إلى أن مشاركته في عمل «علي كلاي» تُعد أولى تجاربه في الدراما الشعبية، وهو ما اعتبره تحديًا جديدًا ومختلفًا في مسيرته الفنية، موضحًا أن هذا النوع من الأعمال يتطلب إيقاعًا خاصًا .

وكشف عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها ضمن العمل، وهي شخصية «منصور الجوهري»، مؤكدًا أنها من أكثر الشخصيات المركبة التي قدمها، حيث تجمع بين جوانب متعددة من القوة والضعف، وتمر بمواقف إنسانية متباينة، وهو ما جعله يتحمس بشدة لتجسيدها.

وأضاف أن التحضير للشخصية لم يقتصر فقط على الأداء التمثيلي، بل شمل أيضًا تغييرًا ملحوظًا في الشكل الخارجي (اللوك)، بما يتناسب مع طبيعة الدور وخلفيته، مشيرًا إلى أن هذا التغيير كان ضروريًا لإقناع الجمهور بالشخصية كما أن ردود الفعل و فرحة الجمهور بعودتة للدراما كانت مصدر سعادة له

وأكد الدسوقي في ختام حديثه أن غيابه خلال الفترة الماضية لم يكن ابتعادًا بقدر ما كان مرحلة لإعادة التقييم و انشغالة ببعض الأمور الإدارية