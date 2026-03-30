مقتل عامل هندي في هجوم استهدف منشأة كهرباء بالكويت

أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت تعرض أحد المباني الخدمية داخل محطة لإنتاج الطاقة وتقطير المياه لهجوم نسب إلى إيران، ما أسفر عن مقتل عامل يحمل الجنسية الهندية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاستهداف طال منشأة حيوية ضمن قطاع الكهرباء والمياه، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى سقوط ضحية واحدة من العاملين، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو ملابسات الهجوم.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على البنية التحتية الحيوية في المنطقة.