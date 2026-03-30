محكوم عليه بأكثر من 12 سنة حبس.. القصة الكاملة لمتهم ادعى تلفيق قضايا له

أثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بين المتابعين لتلك المواقع، خصوصا أنه تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط الشرطة بمركز شرطة الفيوم بإلقاء القبض عليه وتلفيق قضايا له بدون وجه حق.

وفي هذا التقرير نوضح القصة الكاملة لهذا الادعاء..

قامت الأجهزة الأمنية بفحص هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (عنصر جنائى، محكوم عليه بالحبس 12 سنة و 8 شهور فى 9 قضايا جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم).

وتبين أنه فى غضون عام 2022 تم ضبط القائم على النشر بمعرفة الضابط المذكور إبان عمله بمركز شرطة الفيوم كونه مطلوب التنفيذ عليه فى 12 قضية ، وتم إخلاء سبيله فى غضون ذات العام عقب اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة فى الأحكام ، وقد تمت جميع الإجراءات آنذاك فى إطار من الشرعية والقانون ، وقيام المذكور بالإدعاء على غير الحقيقة بقيام الضابط المشار إليه بمحاولة تلفيق قضايا له فى أعقاب تكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها لضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الجديدة الصادرة ضده لغل يد الأجهزة الأمنية عن متابعته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.