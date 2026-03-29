الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

تقى الجيزاوي

أعلنت الصفحة الرسمية لأسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن استقبالها اليوم، الملك أحمد فؤاد الثاني، نجل الملك فاروق الأول، داخل منزل العندليب الأسمر، في زيارة خاصة حملت طابعًا إنسانيًا وتاريخيًا مميزًا.

وقالت الأسرة في بيانها: "تشرفنا اليوم في منزل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ باستضافة الملك أحمد فؤاد الثاني.. شكرًا على هذه الزيارة الملكية"، في إشارة إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ49 لرحيل العندليب الأسمر.

وشهدت الزيارة استقبالًا حافلًا من جانب أسرة الفنان الراحل، حيث كان في مقدمة المستقبلين محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم، إلى جانب عبد الحليم الشناوي، حفيد شقيقة العندليب.

وتعيد هذه الزيارة التأكيد على المكانة الكبيرة التي لا يزال يحتفظ بها عبد الحليم حافظ في الوجدان المصري والعربي، حيث تظل ذكراه حاضرة بقوة رغم مرور عقود على رحيله، فيما تحرص أسرته على إحياء هذه المناسبات واستقبال الشخصيات العامة داخل منزله تخليدًا لمسيرته الفنية الخالدة.

بالصور

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

