من كاراكاس إلى طهران.. ترامب: أريد نفط إيران ونسعى للسيطر على جزيرة خارك

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه مثير للجدل يتعلق بإيران، إذ أبدى رغبته في الاستحواذ على مواردها النفطية، مشيراً إلى احتمال فرض السيطرة على جزيرة خارك، التي تُعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “فايننشال تايمز”، أوضح ترامب أن الخيار الذي يفضله يتمثل في “الاستيلاء على النفط”، في إشارة إلى نهج أكثر تشدداً تجاه طهران، خاصة في ظل التحركات العسكرية الأمريكية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذه الرؤية تستند إلى نماذج مشابهة، مستشهداً بما تسعى إليه الولايات المتحدة في فنزويلا، حيث أشار إلى إمكانية فرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع الطاقة هناك، عقب محاولات سابقة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.