موعد ومكان جنازة عدنان قنوع

اعلنت نقابة الفنانين السوريين، عن موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان السوري عدنان قنوع الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد ، ومن المقرر ان تقام الجنازة ظهر غد الاثنين.

وأصدرت نقابة الفنانين السوريين بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أشارت فيه إلى تشييع جثمان عدنان قنوع من مستشفى المواساة، حيث من المقرر الصلاة عليه عقب صلاة ظهر يوم الاثنين، في جامع «المزة الكبير» وتستقبل أسرته العزاء في الراحل، يومي الاثنين والثلاثاء.

وكانت أعلنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق عن وفاة الفنان عدنان قنوع، يوم الأحد 29 مارس.

وكتبت نقابة الفنانين في سوريا، نعيا للفنان عدنان قنوع، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: «فرع دمشق لنقابة الفنانين .. ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير عدنان قنوع والد الزميل الفنان بلال قنوع .. وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية .. إنا لله و إنا إليه راجعون».

اعمال عدنان قنوع

وشارك الفنان عدنان قنوع في العديد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا ، ومن ابرز اعماله مسلسل “أبو المفهومية” ومسلسل “الزاحفون”.

