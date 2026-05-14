محافظات

بيطري الغربية:تحصين 210 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

الغربية أحمد علي

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم  الخميس، 210 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2026، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

توجيهات بيطري الغربية 


وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  287 ألف و717 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، ولفتت أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

تحصينات الحمي القلاعية 


وأضافت، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

دعم المربين والمزارعين 


وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة على مستوى مراكز المحافظة.

حماية الثروة الحيوانية


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة حريصة على دعم كافة الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حملات التحصين تُعد إجراءً ضرورياً للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والإستقرار الإقتصادي للمربين بالمحافظة.

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
