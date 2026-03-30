منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

ثمة حكايات تصل إلى الشاشة ومعها جزء من نهايتها في ذاكرة الجمهور، وهناك يبدأ الاختبار الفني الحقيقي. ففي تلك المنطقة التي تتجاور فيها المعرفة المسبقة مع الرغبة في الترقب، تتحدد براعة الدراما وقدرتها على إعادة تشكيل المعلوم داخل تجربة مشاهدة مشحونة بالحس والانفعال. ومن هنا يكتسب "حكاية نرجس" خصوصيته؛ إذ يدخل إلى متلقيه عبر قصة مستقرة في الوعي العام، ثم يعيد بناءها داخل مسار سردي يجعل التوتر متولدًا من الكيفية، ومن إيقاع الكشف، ومن التحولات النفسية التي تمنح الحكاية حرارتها الجديدة وتدفع المشاهد إلى ملاحقة تفاصيلها حتى لحظتها الأخيرة.

في هذا السياق جاء المسلسل بوصفه عملًا أدرك طبيعة هذا التحدي منذ البداية، فاشتغل على مادة حكائية راسخة في الذاكرة العامة، ثم أعاد صوغها داخل بناء درامي أكثر كثافة وحيوية. كتب العمل عمار صبري، وانطلق من فكرة سامح علاء الذي تولى إخراجه أيضًا، وصاغ موسيقاه التصويرية تامر كروان، بينما ضم العمل ريهام عبد الغفور في دور نرجس، وحمزة العيلي في دور عوني، ومعهما تامر نبيل، سماح أنور، أحمد عزمي، بسنت أبو باشا، دنيا ماهر، إلهام وجدي، عارفة عبد الرسول، وآخرون، في توليفة أدائية منحت الحكاية اتساعها الإنساني وتوترها المتصاعد.

تكمن براعة المسلسل في أنه نقل مركز الجاذبية من الحكاية بوصفها خبرًا إلى الحكاية بوصفها معايشة. فيدخل المتلقي إلى العمل وهو يعرف إطاره العام، ثم يجد نفسه مندمجًا في تفاصيل الطريق، مأخوذًا بتصاعد الانفعال، ومشدودًا إلى التحول النفسي للشخصيات. هكذا تصبح المعرفة السابقة أرضيةً للتوتر، وتتحول النهاية المحفوظة إلى محطة داخل رحلة متوهجة بالإحساس. هذه النقلة تمنح العمل قيمة حقيقية، لأن التشويق هنا يتولد من إدارة المعرفة ومن إعادة توزيعها وجدانيًا داخل المشهد.

ومن هذه النقطة يكتسب النص ثقله. الكتابة في المسلسل تتحرك في مساحة تجمع بين التكثيف والتمهيد، فتفتح لكل شخصية بابها النفسي بالتدريج، وتمنح اللحظات المفصلية زمنها الكافي كي تترسخ في الوجدان. ثم يأتي الإخراج ليحول هذا البناء إلى تدفق بصري متماسك، تتحرك فيه الكاميرا على نحو يلتقط الاضطراب الكامن تحت السطح، ويمنح الصمت والنظرة والفراغ داخل الكادر وظيفة درامية كاملة.

وتظهر بصمة سامح علاء في إحكام العلاقة بين التكوين البصري والحالة النفسية، بحيث تتحول عناصر المشهد إلى وسائل لالتقاط القلق الكامن وصياغته داخل الصورة بقدر عال من الدقة والاتزان.

في قلب هذا البناء الدرامي تقف ريهام عبد الغفور بوصفها حاملة مركز الثقل الانفعالي والسردي في العمل؛ إذ تؤسس الشخصية عبر أداء يقوم على التشكل السيكولوجي المتنامي أكثر مما يقوم على الإفصاح المباشر. نرجس تتشكل من خلال اقتصاد تعبيري محسوب يجعل الجسد، ونبرة الصوت، وزمن الصمت، واتجاه النظرة، وحدات دلالية فاعلة في إنتاج المعنى. ومن هنا تكتسب الشخصية كثافتها؛ فالأداء يشتغل على جدلية الاحتياج والاستحواذ، وعلى التحول المستمر بين الهشاشة الوجدانية والعنف الكامن، بما يمنح الشخصية تركيبًا دراميًا متعدد الطبقات، ويحررها من أحادية التلقي الأخلاقي.

وتزداد فاعلية هذا التشكيل لأن أداءها يقوم على نوع من التمثيل الداخلي الذي يجعل الانفعال يتولد من داخل البنية النفسية للشخصية، ثم يتسرب إلى السطح عبر علامات دقيقة ومقتصدة، فيغدو المشهد مجالًا لقراءة التوتر أكثر من كونه مجرد وعاء للحدث. وبهذه الآلية تصير نرجس شخصية ذات طاقة تأويلية مفتوحة؛ فهي تستدعي التلقي على مستوى التعاطف، وتضعه في مواجهة مستمرة مع الحكم عليها، وتدفعه إلى تتبع مسارها بوصفه مسارًا لانكشاف التشقق النفسي وتضخم الرغبة.

وإلى جوار هذا المركز، يقدم حمزة العيلي أداء يؤدي وظيفة الموازنة داخل النسيج الدرامي؛ فحضوره يبني إيقاعًا مضادًا لحدة نرجس، ويمنح المشاهد مسافة تأملية تسمح برؤية الشخصية الرئيسة في شبكة علاقاتها. أما بقية الأبطال، فيسهمون في توسيع الخريطة التداولية للصراع، حيث تتحول الشخصيات المحيطة إلى محاور تكشف الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والنفسية للمأزق، فيغدو الأداء الجماعي جزءًا من بنية التشخيص الدرامي.

ويكتسب العمل بعدًا إضافيًا من إحكام بنائه السردي؛ إذ يوزع لحظات الكشف والحجب على نحو يضمن تماسك الإيقاع الداخلي للحلقات، ويجعل التقدم في الحكاية قائمًا على إعادة ترتيب الدلالة بقدر قيامه على تعاقب الوقائع. كما يتجاوز المسلسل حدود المأزق الفردي إلى أفق اجتماعي أوسع، عبر اشتغاله على تصورات الأمومة والنسب والهوية بوصفها بنى ثقافية ضاغطة تسهم في تشكيل مصائر أبطاله.

وتتعزز هذه الكثافة الدرامية عبر منظومة تقنية منضبطة تشتغل بوصفها منتجًا للمعنى. فالموسيقى التصويرية تؤدي وظيفة تنظيم الإيقاع الوجداني ورفع منسوب الترقب داخل المشهد، بينما يصوغ عمر حسام علي بالصورة تكوينًا بصريًا يمنح الحالة النفسية تجسيدها البصري الدقيق. ويأتي ديكور محمد مصطفى ليحول المكان إلى فضاء دلالي يعكس توتر الشخصيات، فتغدو التفاصيل المكانية جزءًا من البنية التعبيرية للمشهد.

ومن هذه الزاوية تتجلى قيمة "حكاية نرجس" في قدرته على نقل المادة الحكائية من وضعها التوثيقي المتداول إلى وضعها السردي-الدرامي؛ أي من واقعة معروفة في المجال العام إلى بنية مشهدية محكومة بمنطق التبئير واقتصاد المعلومات والتأجيل المحسوب للذروة. العمل هنا يعيد ترتيب الأحداث، ويعيد في الوقت نفسه إنتاج الحكاية إدراكيًا ووجدانيًا عبر توزيع دقيق للحضور والغياب، ولحظات الكشف والحجب، بما يخلق توترًا قائمًا على إدارة المعرفة أكثر من اعتماده على عنصر المفاجأة. ومن داخل هذه البنية يكتسب الأداء التمثيلي وظيفته العميقة، إذ ينقل الشخصيات من مستوى الوظيفة السردية إلى مستوى الكثافة الإنسانية، بينما تتكامل الصورة والموسيقى في بناء نسيج حسي يمنح اللحظة الدرامية طاقتها التأثيرية واستمراريتها في وعي المتلقي.

في هذا كله يرسخ "حكاية نرجس" مكانته كعمل تتولد قيمته الدرامية من كيفية التشكيل، ومن حساسية المعالجة، ومن القدرة على صهر المادة المعروفة داخل تجربة مشاهدة تحتفظ بتوترها وكثافتها حتى اللحظة الأخيرة. ومن هنا تأتي أهميته؛ إذ يستمد أثره من صياغة أعادت إلى الحكاية نبضها، ومن رؤية منحتها هذا القدر من الحضور والرسوخ.