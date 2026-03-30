الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

. قفزة كبيرة سعر الذهب
. قفزة كبيرة سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 29 مارس 2026 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، وذلك عقب موجة ارتفاع قوية ضربت السوق خلال الساعات الماضية، دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة لفتت أنظار المتعاملين والمستثمرين.
 

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب عيار 21 يقفز 125 جنيهًا 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 125 جنيهًا، ليستقر عند مستويات مرتفعة مقارنة بأسعاره خلال الساعات السابقة، في حين قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه دفعة واحدة، في واحدة من أسرع الارتفاعات الأخيرة، فيما سجل عيار 24 اليوم قفزة كبيرة ليلامس 8000 جنيه. 
 

استقرار محلي رغم ثبات عالمي

وجاء هذا الاستقرار في السوق المحلي بالتزامن مع حالة من الثبات النسبي في الأسعار العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب داخل مصر، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين لأي تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة.
 

تراجع سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في السوق المحلي عند آخر ارتفاع مسجل، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، والتي أشارت إلى أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن بعد موجة صعود قوية.

ويظل سعر الذهب اليوم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المواطنون بشكل يومي، خاصة مع ارتباطه الوثيق بالادخار والاستثمار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 7920 جنيهًا، ليستقر عند هذا المستوى المرتفع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6930 جنيهًا، بينما يتراوح السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة المصنعية بين 7030 و7130 جنيهًا، وفقًا لاختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر، والتي تتراوح عادة بين 100 و200 جنيه.

ويظل هذا العيار هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نظرًا للإقبال الكبير عليه في البيع والشراء.
 

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5940 جنيهًا، ويُعد خيارًا مناسبًا لفئات تبحث عن تكلفة أقل مقارنة بعيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 55440 جنيهًا، ويعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الاستثمار في الذهب نظرًا لانخفاض المصنعية عليه مقارنة بالمشغولات.

لماذا ارتفع الذهب مؤخرًا؟

جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الذهب نتيجة عدة عوامل مؤثرة، أبرزها:

تحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية

تغيرات سعر صرف الدولار

زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن

التوترات الاقتصادية العالمية

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

ورغم حالة الاستقرار الحالية، لا يزال سوق الذهب في حالة ترقب، خاصة مع ارتباطه الوثيق بالأسعار العالمية وسعر الدولار، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة ما بين الارتفاع والانخفاض، وفقًا للتغيرات الاقتصادية العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

طقس غداً

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

سعر الذهب

1000 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

مواعيد غلق المحلات

رسميا.. متى ينتهي قرار غلق المحلات 9 مساء؟

اتصال هاتفي يناقش تصاعد التوترات الإقليمية بين السعودية وموريتانيا

مسؤول سعودي يبحث مع مدير الأونروا علاقات التعاون

مسئول سعودي يبحث مع مدير الأونروا علاقات التعاون

ولي عهد البحرين يؤكد لنظيره الكويتي تضامن المملكة مع الكويت في حماية أمنها

ولي عهد البحرين يؤكد لنظيره الكويتي تضامن المملكة مع الكويت في حماية أمنها

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"

فيديو

فاطمة كشري

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد