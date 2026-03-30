الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 29 مارس 2026 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، وذلك عقب موجة ارتفاع قوية ضربت السوق خلال الساعات الماضية، دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة لفتت أنظار المتعاملين والمستثمرين.



سعر الذهب عيار 21 يقفز 125 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 125 جنيهًا، ليستقر عند مستويات مرتفعة مقارنة بأسعاره خلال الساعات السابقة، في حين قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه دفعة واحدة، في واحدة من أسرع الارتفاعات الأخيرة، فيما سجل عيار 24 اليوم قفزة كبيرة ليلامس 8000 جنيه.



استقرار محلي رغم ثبات عالمي

وجاء هذا الاستقرار في السوق المحلي بالتزامن مع حالة من الثبات النسبي في الأسعار العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب داخل مصر، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين لأي تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة.



سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في السوق المحلي عند آخر ارتفاع مسجل، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، والتي أشارت إلى أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن بعد موجة صعود قوية.

ويظل سعر الذهب اليوم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المواطنون بشكل يومي، خاصة مع ارتباطه الوثيق بالادخار والاستثمار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 7920 جنيهًا، ليستقر عند هذا المستوى المرتفع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6930 جنيهًا، بينما يتراوح السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة المصنعية بين 7030 و7130 جنيهًا، وفقًا لاختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر، والتي تتراوح عادة بين 100 و200 جنيه.

ويظل هذا العيار هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نظرًا للإقبال الكبير عليه في البيع والشراء.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5940 جنيهًا، ويُعد خيارًا مناسبًا لفئات تبحث عن تكلفة أقل مقارنة بعيار 21.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 55440 جنيهًا، ويعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الاستثمار في الذهب نظرًا لانخفاض المصنعية عليه مقارنة بالمشغولات.

لماذا ارتفع الذهب مؤخرًا؟

جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الذهب نتيجة عدة عوامل مؤثرة، أبرزها:

تحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية

تغيرات سعر صرف الدولار

زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن

التوترات الاقتصادية العالمية

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

ورغم حالة الاستقرار الحالية، لا يزال سوق الذهب في حالة ترقب، خاصة مع ارتباطه الوثيق بالأسعار العالمية وسعر الدولار، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة ما بين الارتفاع والانخفاض، وفقًا للتغيرات الاقتصادية العالمية.