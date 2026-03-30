ننشر أسماء ضحايا في حادث دهس نقل لملاكي بالدقهلية

حصل "صدى البلد"على أسماء المتوفين في حادث اصطدام نقل بملاكى بالدقهلية وهم

احمد محمود حامد 22 عاما ؛ عمر هانى عبدالهادي 22 عاما وعلى سعد على عبداللطيف 20 عاما وجميعهم مقيمى كفر شريف شربين.



ولقى 3 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم على

طريق الطلمبات كفر الغاب بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى و سيارة نقل على طريق الطلمبات

إنتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع 3أشخاص حيث لقوا مصرعهم فى الحال

تم انتشال جثث الضحايا من داخل السيارة وتم

نقل الجثث إلى مستشفى جمصه وتحرر محضر بالواقعة.

