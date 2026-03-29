وداع مهيب.. تشييع جثامين زوج وزوجته وابنتهما بمسقط رأسهم بالدقهلية..صور

شيع أهالي قريه أبو داوود التابعة لمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية جثامين زوج وزوجه وابنتهم لقوا مصرعهم غرقا بمشروع ناصر بابو المطامير بالبحيره حيث شهدت الجنازه مشاركة العديد من ابناء القريه الجنازه وتوديع الضحايا و دفن الثلاثه بمقابر العائلة بالقرية.

ولقى زوج وزوجته وابنتهما مصرعهم غرقا في مياه مشروع ناصر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتوفيت الزوجة بمستشفى غرب النوبارية المركزي متأثرة بإصابتها بعد انتشالها من المياه، وذلك جراء انقلاب تروسيكل بمنطقة كوبري الروضة، كان يستقله سعد رفاعي، 45 عاما، و زوجته وابنته.

وأسفر الحادث عن وفاة سعد رفاعي، 45 عاما، وزوجته نورا محمود أحمد، وابنتهما فرح 7 سنوات، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.