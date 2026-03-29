صحة الدقهلية: إنقاذ رضيع من مضاعفات “كياري 2” بمستشفى ميت غمر

نجح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي دقيق لطفل حديث الولادة، في خطوة تعكس كفاءة الأطقم الطبية وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة.

استقبلت المستشفى طفلًا يبلغ من العمر 20 يومًا، يعاني من متلازمة كياري من النوع الثاني، وهي من الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا لتفادي مضاعفات تؤثر على الجهاز العصبي والقدرة الحركية.

وتم تجهيز الحالة ودخولها غرفة العمليات، حيث تم إجراء جراحة تصليح القيلة السحائية بدقة عالية، مع الحفاظ على الأعصاب الطرفية، واستقرار حركة الطرفين السفليين كما كانت قبل الجراحة، دون حدوث أي تأثيرات سلبية.

وأُجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد جلال سعدة استشاري جراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة الدكتور محمود البربري أخصائي التخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم مروة إبراهيم ونجوى معوض، في عمل جماعي اتسم بالدقة والانضباط.

وعقب التدخل الجراحي، تم نقل الطفل إلى قسم الحضانة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وما زال تحت المتابعة الدقيقة لحين استقرار حالته بشكل كامل.

ووجه الدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحه الدقهليه الشكل الطاقم مثنيا على ادائهم وعلى جهود المستشفى.

