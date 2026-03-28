إصابة 5 أشخاص في اصطدام جرار وأتوبيس بالدقهلية.. أسماء

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم على طريق بورسعيد الجديد -, المطريه بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيدىوقوع حادث تصادم اصطدام جرار زراعي و أوتوبيس تابع لشركه استثمار (تابع لشركه اللوتس) محمل بعمال وطلاب.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة خمسة أشخاص عمال وطلاب وهم محمد علي عبدالله(طالب بكليه العلوم الاداريه بأكاديمية السادات للعلوم الأداريه)18عاما بكسر في الركبة اليسرى وكدمة بالفخذ الأيسر

وأحمد أمين السخري 49 عاما جرح قطعي بإصبع اليد اليسرى

ويوسف عبدالله البراج (طالب بكليه العلوم الإداريه بأكاديمية السادات للعلوم الإداريه) 18 عاما نزيف بالأنف وألم بالرأس

ونسمة السعيد الحسيني 22عاما نزيف بالأنف والفم

ومحمود التميمي السيد أحمد 32 عاما نزيف بالأنف وكدمة بالرأس واشتباه مابعد الارتجاج

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المطربة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

