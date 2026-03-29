بينهم مصابين .. القبض على طرفى مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 فبراير الماضى نشبت مشاجرة بين طرف أول (عاملان – "أحدهما مصاب بجرح سطحى بالوجه") وطرف ثان : (5 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمة بالرأس") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا ، لخلافات بينهم بسبب المزاح حال جلوسهم بإحدى المقاهى بمحل سكنهم تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب ، وقد تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما لتصالحهما.





