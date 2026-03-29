انقلب بهم الميكروباص..إصابة سيدة..و4 فتيات بالدقهلية

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طلخا – ميت عنتر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق ميت عنتر، أمام مصنع عقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من السيدة الباز عبد المتوكل عبد الرحيم 52 عامًا مقيمة بقرية الطويلة طلخا بخلع في الكتف الأيمن، ومنة الله حسن محمد إبراهيم 19 عامًا مقيمة بسنديلة بلقاس بخلع في الكتف الأيمن، ومنة السيد عبد الحميد علي 19 عامًا مقيمة بسنديلة بلقاس بكسر في الذراع الأيمن، ودنيا وليد يحيى عبد الفتاح 18 عامًا مقيمة بسنديلة بلقاس بسحجات بالوجه والجسم، ومنة الله السيد محمد 20 عامًا مقيمة بسنديلة بلقاس بسحجات بالوجه والجسم، وجميع المصابات مقيمات بقرية سنديلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتم نقل المصابات إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

