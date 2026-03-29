رياضة النواب: مهلة 90 يوما لإدراج مركز شباب بالدقهلية ضمن خطة التطوير بالوزارة

منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب ، مهلة 90 يوما للانتهاء ، من استخراج تراخيص تطوير مركز شباب الرودة، بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وإدراجه في خطة العام المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية ، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار ،مساعد وزير الشباب ، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب .

من جانبه قال النائب احمد الحديدي ، مقدم طلب الإحاطة ، إن مركز شباب الرودة ، صدر له قرار إزالة منذ فترة كبيرة، ولم يتم بسبب عدم إدراجه في خطة وزارة الشباب وهو الأمر الذي يعرض حياة الشباب للخطر ، مما يستلزم إدراجه في اقرب خطة لخدمة الشباب .

كما طالب " الحديدى " بسرعة ادراج مركز شباب النهضة ومركز شباب المنزلة في خطة الانشاءات بعد أن قامت لجنة بمعاينة المبني لتطوير المبني الإدارى الذى صدر له قرار إزالة ، مطالبا أيضا بسرعة تنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب قرية أبو الأخضر التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنزلة بمحافظة الدقهلية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن ادراج مركز شباب الرودة في خطة العام المقبل، حيث أكد الدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية، أنه سيتم إدراجه في خطة عام 2028، وهو ما رفضه النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب ، الذى شدد علي ضرورة إدراجه في خطة العام المقبل 2026-2027، من أجل تحقيق مصالح الشباب وتوفير بيئة مناسبة لهم لممارسة الالعاب الرياضية .

وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة، مسؤولي وزارة الشباب بسرعة ادراج المركز في خطة العام المقبل ، مع سرعة الانتهاء من تراخيص الهدم والانشاء ، وذلك من خلال التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والنائب مقدم طلب الإحاطة ، مشددا علي متابعة تطوير جميع مراكز الشباب التي صدر لها قرار إزالة .

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، أن الوزارة شكلت لجنة موسعة لحصر كامل بجميع المنشآت الشبابية علي مستوي الجمهورية وتم نزول لجنة من المديريات ، علي أن يتم منح أولوية التطوير ،وفقا لحالة المراكز الأكثر احتياجا ، وإدراجها مع الموازنة الجديدة 2026/2027.