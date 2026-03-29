برلماني: القيادة السياسية تقف بجانب الطبقات الأكثر احتياجا

أكد أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن القيادة السياسية دائمًا تقف بجانب المواطنين وبجانب الطبقات الأكثر احتياجًا، ومنهم من هم دون الطبقة المتوسطة، وأن هذا الأمر واضح من خلال العديد من الحوافز التي تقدمها الدولة لبعض المواطنين، والطروحات السكنية.

الشباب المقبل على الزواج

أضاف وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، أن قرار وزارة الإسكان بطرح وحدات بنظام الإيجار، والتي قد تتحول إلى التمليك، سيكون لأصحاب الإيجارات القديمة، والشباب المقبل على الزواج.

ولفت إلى أن لجنة الإسكان ستتواصل مع وزارة الإسكان لمعرفة اتجاه هذه القرارات، وهل من الممكن أن تتم بشكل تشريعي، وأنه سيتم مناقشة هذا الموضوع من أجل أن يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى أن تكلفة الوحدة السكنية أصبحت تتجاوز المليون جنيه، وأن الكثير من الشباب غير قادر على توفير وحدة، ولذلك تعمل الدولة على توفير وحدات للمواطنين بأكثر من نظام.