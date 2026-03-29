توصية برلمانية بشأن أزمة إجازات العاملين بوزارة الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق الملا، عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن مشكلات تجديد إجازات العاملين بدون مرتب بالقطاع.

وتضمنت المناقشات طلب النائب مصطفى مزيرق، بشأن عدم تجديد الإجازات بدون راتب للمصريين العاملين بالخارج من العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، النائب حسام الخشت، بشأن الأثر السلبي لقرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع حد أقصى للإجازات بدون راتب للعاملين بالخارج.

كما تضمنت المناقشات طلب النائب لطفي شحاتة، بشأن عدم تجديد الإعارات والإجازات بدون راتب للعاملين بالخارج من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، مما يترتب على ذلك من آثار سلبية، والنائبة مي كرم، بشأن شكوى العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الحاصلين على إجازات بدون راتب للعمل بالخارج من تطبيق القرار رقم 74 لسنة 2025 بأثر رجعي.

واستعرض النواب، مقدمي طلبات الإحاطة، أسباب وتداعيات الأزمة، بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء.

وأكد النواب، أهمية الالتزام بما نص عليه القانون في هذا الشأن، والحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين في تجديد الإجازة بدون مرتب، لاسيما وأن أغلبهم من العاملين بالخارج، ويساهمون في زيادة التحويلات من العملة الصعبة.

من جانبه أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ضرورة الالتزام بالقانون وما تقره اللوائح في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية منح العاملين حقهم في الإجازة بدون مرتب.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة وزارة الكهرباء، بضرورة الالتزام بتجديد الإجازة سنويا، وفقا لما هو متبع.

من جانبهم أعلن ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة، الموافقة على التوصية، وتنفيذ طلب اللجنة في هذا الشأن.