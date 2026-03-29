اجتماع كل شهرين.. برلماني يكشف تفاصيل لقاء الهيئات البرلمانية مع رئيس الحكومة

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن الساعات الماضية كان هناك لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأضاف محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه بسبب الأحداث العالمية وما يجري في البلاد، لم يستطع رئيس الوزراء حضور مجلس النواب، لكنه أكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك حضور للمجلس باستمرار، وسيتم اتباع الأعراف البرلمانية.

اجتماع كل شهرين

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طالب بشيء إضافي وهو عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية كل شهرين لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن الاجتماعات لن تكون روتينية.

عدم رفع الأسعار مرة ثانية

ولفت إلى أنه خلال اللقاء تم الحديث عن عدم رفع الأسعار مرة ثانية، وأن تقوم الدولة بعمل حلول في الموازنة العامة، لأن المواطنين ليس لديهم أي إمكانيات، وكل المدخرات قد استهلكت، وتمت مناقشة الأمر بعناية، وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في توقف الحرب وأن تعود الأمور إلى طبيعتها.