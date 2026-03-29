سويلم يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين والتعرف على مقترحاتهم

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، حيث التقى بكل من السيد النائب أحمد رمضان، والنائب سالمان السيوطي، والنائب أحمد البنا، والسيد النائب نبيل العطار، أعضاء مجلس النواب. وقد تناول اللقاء بحث عدد من الطلبات المقدمة من السادة النواب.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دوري، للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى الدور المهم للنواب، بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات، في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، والالتزام بتطبيق مناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية، وزراعة الأرز فقط في المساحات المصرح بها.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة بشأن تغطية عدد من الترع بزمام مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وعدد من الترع بزمام مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجاري المائية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، ومؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

وفيما يخص طلب تطهير مصرف بحر البقر، فقد وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة المصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهيره، وإزالة نواتج التطهير من على جسوره، بالتنسيق مع أجهزة المحليات المعنية.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام (إنشاء مدرسة فنية تكنولوجية بمركز إسنا - إنشاء مستشفى جامعي تعليمي بجامعة الزقازيق)، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.