لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش طلبات بشأن قانون الغذاء وأزمة ألبان الأطفال

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة المقدمة من النواب، والتي تتناول تطبيق قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب أزمة نقص ألبان الأطفال العلاجية.

وبدأت اللجنة أعمالها عقب انتهاء الجلسة العامة، حيث تناقش عددًا من الطلبات المرتبطة بتفعيل أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وما يتعلق بضبط منظومة تداول الغذاء وضمان جودته.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة بشأن نقص وتذبذب توافر ألبان الأطفال العلاجية، خاصة الأنواع المخصصة لحالات الحساسية واضطرابات التمثيل الغذائي، وتأثير ذلك على صحة الأطفال وزيادة الأعباء على الأسر.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها آليات ضمان توافر الألبان بشكل منتظم، وتشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب بحث سبل تحسين منظومة سلامة الغذاء بشكل عام، بما يحقق حماية صحة المواطنين.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى ممثلي الجهات المعنية، للوقوف على أسباب التحديات الحالية، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، سواء فيما يتعلق بسلامة الغذاء أو بتوفير الألبان العلاجية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على متابعة الملفات الحيوية التي تمس صحة المواطنين بشكل مباشر، خاصة صحة الأطفال وجودة الغذاء المتداول في الأسواق.