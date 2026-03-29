لليوم الثاني.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطبيق قرار غلق المحلات التجارية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، متابعته الشخصية لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في ثاني أيام تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد المحددة الساعة التاسعة مساءا لمدة شهر، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بقيام لجان المتابعة بها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية كل في نطاقه، لمتابعة تنفيذ قرار الغلق بكل حزم، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية، حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية.

وقد أكد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة اليومية من قبل جميع الوحدات المحلية، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بهذا الشأن، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق.