أهالى قرية بالدقهلية يؤدون صلاة الجنازة على أب وأم وابنتهما غرقوا فى مياه مشروع ناصر

شيع أهالي أبو داوود السباخ التابعة لمركز تمى الامديد بمحافظه الدقهلية جثامين ثلاثة من اسره واحده اب وام وابنتهما لقوا مصرعهم في مياه مشروع ناصر بمركز ابو المطامير بمحافظه البحيره حيث اديت صلاه الجنازه على ارواح الثلاثه بالمسجد الكبير بقريه ابو داوود وشهدت الجنازة حاله من البكاء والعويل على رحيلهم.

ولقى أب وام وابنتهما مصرعهم غرقا في مياه مشروع ناصر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتوفيت الزوجة بمستشفى غرب النوبارية المركزي متأثرة بإصابتها بعد انتشالها من المياه، وذلك جراء انقلاب تروسيكل بمنطقة كوبري الروضة، كان يستقله سعد رفاعي، 45 عاما، رفقة زوجته وابنته.

وأسفر الحادث عن وفاة سعد رفاعي، 45 عاما، وزوجته نورة محمود أحمد، وابنتهما فرح 7 سنوات، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

