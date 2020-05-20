نسب الشفاء عالية.. لجنة مكافحة كورونا: إضافة مستشفيات جديدة يهدف لمنع التكدسات

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لـمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا وفقا لدوريات علمية بدأ مرحلة التحور، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن اليوم هو الأسوأ من حيث معدل الإصابات في العالم.
وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة اكسترا نيوز أن نسب الشفاء من فيروس كورونا وصلت لمراحل عالية في مصر، ولكن يجب التكاتف لعبور الأزمة .
وأشار حسني إلى خطة إضافة مستشفيات جديدة يهدف لمنع أى تكدس داخل المنشآت الطبية، مؤكدا أن عدم التزام المواطنين بمواعيد حظر السير أحد اسباب زيادة الإصابات .
وشدد على أن الالتزام الأكبر من جانب المواطنين في الشوارع الرئيسية ولكن الشوارع الجانبية الحياة تسير فيها بشكل طبيعي.