نسب الشفاء عالية.. لجنة مكافحة كورونا: إضافة مستشفيات جديدة يهدف لمنع التكدسات

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة كورونا بوزارة الصحة ، أن فيروس كورونا وفقا لدوريات علمية بدأ مرحلة التحور، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن اليوم هو الأسوأ من حيث معدل الإصابات في العالم.





وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على قناة اكسترا نيوز أن نسب الشفاء من فيروس كورونا وصلت لمراحل عالية في مصر، ولكن يجب التكاتف لعبور الأزمة .





وأشار حسني إلى خطة إضافة مستشفيات جديدة يهدف لمنع أى تكدس داخل المنشآت الطبية، مؤكدا أن عدم التزام المواطنين بمواعيد حظر السير أحد اسباب زيادة الإصابات .



