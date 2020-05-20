عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز المليونين والإصابات ٥ ملايين

أعلن موقع "وورلد ميترز"، اليوم الأربعاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز مليوني حالة.





ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، 5,054,253.





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وبلغ إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا حول العالم 327,938.





و يجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل ضد كوفيد 19، بما في ذلك في التجارب السريرية، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت في أبريل من أن اللقاح سيستغرق 12 شهرًا على الأقل.





وقال مسؤول كبير في تايلاند، اليوم الأربعاء، بعد الحصول على نتائج إيجابية في التجارب على الفئران، إن تايلاند تتوقع إنتاج لقاح مضاد للفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العام المقبل.