بومبيو: الصين دمرت عينات كورونا وتسببت في خسائر فادحة للعالم

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، استغرابه من تدمير السلطات الصينية لعينات من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





واتهم بومبيو، الصين بمنع المحققين من الدخول إلى مواقع انتشار فيروس كورونا، لإجراء تحقيق مستقل.





وقال وزير الخارجية الأمريكي إن العالم تكبد خسائر فادحة مالية بسبب الصين





فيما أعلن بومبيو عن تقديم بلاده مبلغ 160 مليون دولار لمساعدة الدول في مواجهة كورونا، تضاف إلى مليار دولار تقدمت بها الولايات المتحدة سابقا.





وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الصين وتحميلها مسؤولية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر": "أصدر أحد الحمقى في الصين بيانا يلوم الجميع عدا الصين، ويحمّلهم مسؤولية الفيروس الذي قتل المئات والآلاف من الناس".





وأضاف: "يرجى التوضيح لهذا المُخَدر أن عدم كفاءة الصين، وليس أي شيء آخر، هو الذي أدى إلى هذا القتل الجماعي في جميع أنحاء العالم".