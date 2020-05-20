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أخبار العالم

بشرة خير.. أول اكتشاف علمي يقضي على كورونا تمامًا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:01 م
أول ابتكار يقضي على
أول ابتكار يقضي على كورونا
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محمد علي
أعلنت الوكالة المسؤولة عن النقل العام في مدينة نيويورك الأمريكية، عن برنامج تجريبي باستخدام للقضاء بشكل كامل على فيروس كورونا المستجد كوفيد19، إذا كان خارج جسم الإنسان على كافة أنواع الأسطح وفي كل الأماكن.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن  مصابيح الأشعة فوق البنفسجية هي انجح اختراع مجرب لقتل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كل مكان، بالحافلات والقطارات وفي المحطات، وبالمطارات.

قالت هيئة النقل الحضرية، إنها ستستخدم "150 جهازًا محمولًا مزدوج الرأس" لمعرفة فعالية الطريقة في مواجهة الفيروس.

قالت شركة  بيرو لايتينج القائمة على المحاولة، إن الأشعة فوق البنفسجية  واحدة من ثلاثة أنواع من الضوء، ثبت أنها تزيل فيروس  Covid-19 وهي أكثر فعالية ضد الفيروسات والبكتيريا.

وقالت الجهات الحكومية، إن المرحلة الأولى من المقرر إطلاقها في مترو الأنفاق والحافلات وفي مرافق النقل   الأسبوع المقبل، وربما يحدث توسع في الأسبوع التالي لما بعد الإطلاق في لونج آيلاند. 

وسيتم استخدام المصابيح أثناء إغلاق المواصلات في الليل في قطارات مترو الأنفاق. 

وسيقوم الباحثون بتقييم كفاءة المصابيح بضوء الأشعة فوق البنفسجية مع كورونا، خاصة وأن المصابيخ أثبتت كفاءة عالية  للتخلص من فيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب COVID-19.

وقد ثبت أن الأشعة تقتل الفيروسات في غرف عمليات المستشفيات وعيادات الرعاية الطارئة والجامعات ، ومحطات الإطفاء. 

وربما يمثل بشرة خير وأمل كبير للعالم في تقليل نسب الإصابة بالوباء إذا تقرر استخدام مصابيع الأشعة.

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